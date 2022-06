Ideias para o papel de parede do quarto

Uma dica importante para o uso do papel de parede é a escolha do esquema de cores. É possível trabalhar com elementos e cores complementares ou, se for o caso, ir fundo nos elementos contrastantes! A escolha é do cliente. Aqui, por exemplo, temos um quarto com um viés claramente tradicional em seu design. Aliado a móveis no estilo clássico, como a poltrona e o criado-mudo, o décor deste quarto investe nos tons leves e quase neutros, estabelecendo a força do ambiente no belíssimo papel de parede com estampas xadrez. Detalhes charmosos como as molduras dos quadros e suas ilustrações fazem deste quarto um modelo de inspiração para todos que buscam uma atmosfera atemporal e ao mesmo tempo sofisticada.