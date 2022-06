Conheça os mitos da decoração que precisam sumir do mapa!

Este é um mito que tem uma certa lógica, mas que merece ser analisado com cuidado. É verdade que deixar um ambiente inteiro somente com cores escuras vai obviamente deixá-lo com a sensação de um espaço menor. Mas, como sabemos, em decoração, o equilíbrio e o contraste são fundamentais para um bom resultado. Dessa forma, é absolutamente viável deixar uma ou outra parede pintada com cores escuras em um ambiente e ainda assim contar com um espaço leve e com a sensação de amplitude. Vejam o exemplo deste quarto de criança. Aqui temos uma parede de tons escuros que encontra o contraste perfeito com os módulos em roxo e a cama de tons mais claros. No conjunto, um espaço criativo e interessante.