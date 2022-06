Veja como transformar a sua casa em uma mina de ouro.

Em tempos de crise, nada mais normal que as pessoas comecem a pensar em novas formas de manter seu estilo e a sua qualidade de vida. O alto custo das mercadorias e dos serviços e a inflação que se aproxima cada vez mais faz com que muitos brasileiros apelem para a criatividade na hora de garantir um pouco mais de recursos para as despesas diárias. Em muitos casos, isso se traduz em mais trabalho ou em atividades fora do horário de trabalho, como frilas ou atividades de venda. Uma outra opção muito interessante é transformar a própria casa em fonte de renda – e não estamos falando de venda do imóvel, nada disso. São algumas ideias práticas e até simples de serem executadas que podem trazer algum tipo de receita adicional para a família sem que seja necessário nenhum grande sacrifício.

Neste livro de ideias, você vai aprender como transformar a sua casa em uma mina de ouro e deixar a crise para trás.