O que levar em conta na hora de comprar a sua nova TV

Graças ao avanço da tecnologia, é possível encontrar aparelhos de LED ou LCD a preços bastante camaradas. Um preço muito baixo em um aparelho de televisão pode também significar uma redução no número de recursos disponibilizados. Por exemplo: aparelhos com menos entradas HDMI ou uma resolução de imagem menor são mais baratos, mesmo que a televisão tenha um tamanho maior. Do mesmo modo, aparelhos com frequência de atualização de imagem na faixa dos 60 Hz (que podem causar borrões na imagem) saem muito mais baratos do que um mesmo aparelho – da mesma marca e do mesmo tamanho – com taxa de 240 Hz. Ganha-se no preço, mas se perde na qualidade da imagem. Aparelhos com mais recursos são mais caros, mas, por outro lado, oferecem muito mais vantagens e podem ter sua vida útil ampliada por 4 ou 5 anos.