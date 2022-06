Apartamento de um quarto: veja como decorar com charme e estilo!

Mais do que uma regra, a escolha de móveis claros para apartamentos pequenos tem seu fundamento nas sensações e no funcionamento das cores na decoração de interiores. Móveis claros ampliam a sensação de amplitude e tornam o espaço mais leve, o que é fundamental quando se fala em espaços reduzidos. Como podemos ver neste apartamento localizado no Flamengo, no Rio de Janeiro, os móveis em tons claros trazem uma sensação de frescor e leveza ao ambiente. A combinação de tons leves nos objetos de madeira e no tapete criam um clima de aconchego e familiaridade, que é reforçado por diversos elementos coloridos como as almofadas e os objetos de decoração.