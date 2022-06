Procurando apartamento? Fique de olho nestas dicas!

Esta é uma dica das mais importantes. Sempre que possível, traga um amigo junto na hora da visita. A explicação é simples: seja pela ansiedade em fechar negócio ou simplesmente por conta da própria personalidade do interessado, muitas vezes alguns detalhes – sejam do apartamento ou mesmo do negócio – podem passar batidos na hora da visita. Por isso, um amigo é fundamental. Além de ter um olhar diferente e diferenciado, o amigo vai buscar alguns detalhes que talvez não estejam no foco de atenção do interessado naquele momento. Além disso, é sempre bom ter alguém por perto na hora de ouvir as informações sobre a negociação: valores, prazos, normas, exigências. Com um amigo por perto, é mais fácil evitar a tomada de decisões precipitadas das quais é possível se arrepender depois.