Por que escolher o estilo clássico para a sala de estar.

Clássico, bonito, estiloso. Pensar em uma decoração que tenha estes adjetivos como principais características no lar é incrível. Facilitar uma combinação que agregue móveis imponentes que valorizam os pequenos detalhes, é trazer para o lar conjuntos perfeitos. O estilo clássico é inspirado na decoração do estilo inglês georgiano e francês dos séculos XVI e XVIII. O estilo é marcado por móveis de cerejeira e mogno, com peças forte e que utilizam muito o estilo cabriolet (curvas), com detalhes ornamentados e estofados macios e confortáveis. Outro detalhe que nos chama muito a atenção neste estilo de decoração é o tamanho dos móveis. Altos e largos, as estruturas demandam espaço e uma boa organização para que o estilo fique com um visual marcante e requintado. As salas de estar são marcadas ainda com quadros com molduras elegantes e tons de dourado e bronze em muitos elementos. Prezar pela referência de luxo e riqueza, trabalhando isto com ornamentos elegantes é algo que faz da escolha deste estilo algo espetacular e único. Ter um cômodo trabalhado com este estilo, certamente fará do seu lar algo incrível e muito elegante. E é pensando sempre em dar o melhor para o seu lar, que trouxemos mais um artigo incrível para tornar a sua inspiração ainda mais criativa.

A sala é o local onde reunimos nossas visitas para boas horas de bate papo e relaxamento. E para relaxar, não há escolha melhor do que escolher móveis que, por tradição, são elegantes e confortáveis: a soma ideal para que a sua sala seja o lugar mais aprazível da casa. Se você é um amante das características de séculos anteriores, também será uma excelente oportunidade de trazer para o seu lar a decoração muito utilizada em filmes clássicos, sempre com muito estilo e que valorizam o romantismo decorativo que envolve o luxo das peças deste estilo.

Neste artigo você poderá ter a chance de encontrar composições incríveis feitas a partir de ideias sensacionais dos melhores profissionais do mundo. Você poderá passear e entrar em salas de estar maravilhosas em lares incríveis. Prepare-se para vir conosco e ter ideias incríveis para que a sua casa seja renovada de uma forma clássica, incrível e perfeita para que você se apaixone cada vez mais pelo seu lar.

Aproveite!