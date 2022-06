Apê de vanguarda mistura clássico com moderno

O visual desse apê vanguardista incrível que mescla tendências de décor clássicas com uma versão mais contemporânea foi concebido pela equipe de Romero Duarte & Arquitetos. A área útil do apartamento é de 400 m² e está localizado na Avenida de Boa Viagem, no bairro nobre de mesmo nome, no Recife em Pernambuco.

Com vista para a praia, o mais impressionante desse ambiente e justamente a junção de peças exclusivas de decoração com um design de interiores arrojado, acomodando com aconchego e conforto todos os moradores.

Confira esse tour pelas dependências dessa residência estilosa de 360º graus de dicas imperdíveis que a homify traz especialmente nesse livro de ideias. Essa dicas com certeza irão inspirar o décor da sua própria casa!