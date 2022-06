10 espelhos incríveis para o banheiro

Acredita-se que a primeira maneira encontrada pelo homem para visualizar o seu rosto foi através da sua imagem refletida na água. Entretanto, o primeiro espelho construído, foi datado muito depois, na chamada Era do Bronze, mais ou menos há 3000 a.C.. Ao polir pedras com areia, bronze polido ou placas de cobre, a parte trabalhada ficava translúcida, permitindo que o retrato do que se espelhava naquela superfície ficasse visível. Esse objetos normalmente tinham forma arredondada e um cabo para segurar o item.

Relíquia da Idade Media, era usado para enfeitar grandes palácios e ostentar luxo e riqueza. Nesse período, a técnica da fabricação das peças consistia em mercúrio aplicado num papel fino montado em papel alumínio polido, intercalado com outros papéis finos. Com o passar do tempo, técnicas que aprimoravam o utensílio foram desenvolvidas, como o uso de placas de metal e grandes camadas de vidro que começaram a circular em Veneza a partir do século XIII.

Hoje em dia, mais popular, realmente o espelho é um artigo curinga na decoração. Costumeiro adorno de ambientes diversos do seu lar, pode ser de vários tamanhos, formas, texturas e ate misturado com outros materiais. Comporta qualquer tipo de décor, seja do clássico ao mais contemporâneo. Por fim, acomoda as necessidades de todos os moradores da casa, já que olhar-se no espelho muito alem da vaidade é uma prática essencial para o nosso cotidiano.

Apesar desse artigo fazer parte do look de diferentes cômodos com funções infindáveis, e no banheiro, depois da primeira hora da manha que sua mil e uma utilidades nos ajuda a manter nossa higiene pessoal. Aliado a isso, junta-se a questão do design de interiores e voilà: um livro de ideias com modelos de espelhos para banheiros e lavabos que a homify preparou especialmente para você. Então, inspire-se nesses 10 exemplos de espaços que ficam muito melhores, modernos e luxuosos sem perder sua funcionalidade para deixar o seu lar estiloso na medida certa!