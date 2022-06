O que não manter quando reformar uma casa velha?

O que não manter quando for reformar uma casa velha? Difícil, pois todo mundo já passou por isso, e o quanto é complicado esse momento, principalmente, em casa com crianças ou animais. Para começar uma reforma, primeiro é aconselhável um planejamento e um cronograma do tempo estimado que você almeja ter sua casa de volta, além do orçamento e o que será mantido durante a reforma. Apesar de você estabelecer um prazo, leve em consideração imprevisto que sempre acontecem, pois este tempo é somente uma estimativa e não uma certeza do término da obra. Afinal, você pode estar com a sua casa caindo aos pedaços e transformá-la em uma linda residência dos sonhos, e para isso demanda tempo.

Agora se você quer toda reforma num curto prazo, então quando for contratar mão de obra, escolha profissionais que tenham sido indicados por pessoas de sua confiança, caso você prece deixar a sua casa durante o processo da construção. É importante que você faça visita constante para verificar se tudo está ocorrendo como deveria. E a decisão do que manter ou não na casa é sua, mas você pode pedir ajuda para um profissional, assim ele orientará o que é possível manter ou o que é preciso demolir e dar espaço para o novo

Toda mudança requer o máximo de atenção, mas não importa se você mora em uma casa ou em um condomínio, principalmente para quem mora em apartamento é necessário cuidado dobrado: é preciso seguir as regras internas. Antes de você fazer o projeto da reforma da sua casa, vale conhecer as normas, horários, limpeza das áreas comuns e conversar com a vizinhança por causa do barulho, etc. Confira o que não manter na sua casa durante uma reforma. Divirta-se!