A penthouse perfeita desse verão fica em Riviera de São Lourenço

A sala de estar ficou bem soft, com uma decoração em tons neutros da cor da areia da praia. Tanto o sofá, quanto as portas da estante quanto os pufes. Tudo é da cor da areia do mar: uma ideia excelente para uma casa de praia. Para contrastar bem, o branco no estofado do sofá e na estrutura da estante. O ventilador de teto, necessário em uma casa de veraneio, segue a linha de decoração praiana, com suas espátulas que parecem uma flor. Os surfistas com certeza amam.