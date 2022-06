Como escolher a cor perfeita para pintar a sua casa!

Para escolher as cores para pintar a sua casa , deve-se levar em consideração o seu estilo próprio e personalidade. Claro que também é imprescindível prestar atenção no estilo do imóvel e também nas cores das portas, portões, janelas, móveis e decoração. Analise se você gosta do estilo mais clássico e elegante, com cores suaves e delicadas ou se prefere o moderno, com as nuances mais vibrantes, alegres e despojadas.