Você vai reformar ou construir sua casa e o uso de pedras decorativas é algo que tem se tornado cada vez mais frequente nas fachadas das casas. E você pode incorporar o revestimento em pedra sem temer, pois fica lindo e cheio de charme. A utilização desse tipo de material, além de deixar o projeto atual, ainda contribui para a estética do seu lar, claro, se você deseja dar uma cara nova a sua casa ou se ainda está em fase de construção, o artigo de hoje traz ideais de como você pode usar a pedra na fachada da sua casa, assim você terá a moradia do seu sonho - discreta e moderna, mas com muita personalidade!

O próprio nome já diz: personalidade – usar pedras no projeto arquitetônico é uma opção divina de personalizar a entrada da sua residência, esse artifício agrega informação de qualidade sem ocupar espaço, além disso, há diversos estilos para você combinar com a proposta do seu projeto e a mistura de material. A sua casa será valorizada no mercado, e caso você decida vendê-la conseguirá um ótimo valor, pois você tem um item decorativo de bom custo-benefício.

É claro, que talvez isso pode representar no seu orçamento um custo elevado, mas depois de instaladas a manutenção é muito baixa, além disso, a pintura é dispensada. Hoje, existe uma variedade disponível no mercado, pois a escolha do material para a construção da sua fachada são amplas. O bom de tudo isso é que você pode encontrar o formato, cor e padrão que combine com o seu projeto e com o estilo da sua decoração. Agora, confira como cobrir sua fachada em pedra.