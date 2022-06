Onde usar o Pantone Quartzo Rosa?

A natureza em sua forma mais relaxante e pacífica ganha vida através do Pantone Quartzo Rosa. Um tom marcante e suave que transmite as mais puras emoções com suas notas suaves de rosa e branco. Esta cor funciona como um lindo pôr do sol sereno ou como um botão de rosa, de maneira a nos conectar com o meio ambiente e com simples delicadezas da vida.

Este matiz proporciona para os ambientes um clima relaxante e seguro, o que é perfeito para livrar qualquer um do estresse e correria do cotidiano. Este tom de rosa pode deixar qualquer sala de estar e quarto com um visual mais sereno e calmo. A cor pode aparecer de diferentes maneiras, embelezando o lar e conferindo charme a qualquer um dos cômodos da residência.

A combinação predominante de quartzo de Rosa e serenidade também desafia as percepções tradicionais de associação cor. O Pantone Quartzo Rosa foi escolhida como uma das cores do ano de 2016. Um dos motivos é que ela fala diretamente com alguns movimentos sociais em relação à igualdade de gênero e também com essa geração que tem menos preocupação sobre ser estereotipado ou julgado por conta de padrões antigos. Além disso, esta cor expressa com clareza as principais ideias que envolvem a Primavera e o Verão.

Você tem vontade de adicionar este Pantone na casa e não sabe como? Abaixo, você ficará por dentro de dicas de uso e informações a respeito. Confira! O toque de nostalgia e tranquilidade que o Pantone Quartzo Rosa carrega vai encantar sua casa!