7 dicas para um jardim de ervas em um apartamento na cidade

É importante você usar suas limitações de espaço, os vasos podem ser de qualquer tamanho, dependo da área destinada para a sua horta, pequenos, médios ou grandes, além disso, você também pode montar uma linda jardineira, mas é fundamental você separar bem as ervas, afinal cada um requer um cuidado especial. Se você tem uma área com pouco espaço, dê preferência para o jardim vertical ou vasos suspensos – em uma jardineira ou vaso use terra vegetal, areia de construção e adubo, assim você terá uma horta sempre vibrante.

O ideal é que a jardineira tenha no mínimo três furos para escoar água, mas, claro, tudo depende do tamanho do seu recipiente. Agora que você selecionou as ervas e cuidou do plantio, regue as mudas com o regador e seja feliz com sua hora.