8 itens indispensáveis em uma cozinha gourmet

Café também é uma paixão gourmet deliciosa. Ainda mais no Brasil, com a quantidade maravilhosa de cafés espetaculares. Nada melhor do que aproveitar essa riqueza brasileira e criar um cantinho charmoso do café na sua cozinha gourmet. O canto do café dessa foto ganhou até uma parede em lousa, bem no clima de um café charmoso da esquina. Aqui, você pode ousar na decoração. Outra ideia é utilizar os sacos de café com o logo Café do Brasi , por exemplo. Uma bela máquina de café é um charme. Assim fica fácil e mais bonito e gostoso para aprender a diferenciar e identificar distintos aromas e sabores encontrados nos nossos cafés!