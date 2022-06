Casa cubo com arquitetura de arrasar

No meio da cidade monstruosa, a cidade de concreto que é São Paulo, essa casa é um praticamente um manifesto artístico. Também feita de concreto, mas com uma brincadeira entre o peso e as linhas duras com a leveza de formas e texturas. Em volta por um jardim tropical e uma piscina instigante, a casa representa uma estética controlada, moderna, mas ao mesmo tempo convidativa.