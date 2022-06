Casa contemporânea esbanja glamour

A residência de hoje é um projeto magnífico que representa o que há de mais contemporâneo na arquitetura. Localizada na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. A obra que se iniciou em 2008 e terminou em 2011.

Este projeto trata-se de uma casa térrea e plana com traços retos e contemporâneos e foi construída em um amplo terreno de 2.000 m² a casa foi projetada para ser um ambiente integrado e teve uma área construída de 800 m².

Os arquitetos responsáveis por assinar o projeto são a dupla do escritório Ana Paula e Sanderson Arquietura, com o objetivo de criar uma residência que pudesse facilitar o convívio e a utilização das áreas de lazer a casa ganhou ambientes bem distribuídos, assim a parte íntima da casa não se mescla com as área sociais, mantendo a privacidade dos proprietários.

Esta casa é um daqueles projetos de tirar o fôlego que nos faz perceber o quanto a arquitetura está presente em nossas vidas, transformando sonhos em realidade… confira!