Lego de concreto: casa hipermoderna e cheia de volumes

A ideia de caixas, retângulos e quadrados é literalmente aproveitada em cada detalhe do projeto. Aqui, foi criada uma penteadeira dos sonhos, com um espelho enorme em toda a parede. A iluminação em volta do espelho cria uma analogia com as caixas de concreto que estruturam a casa e com as enormes janelas de fora a fora nas paredes. As cores, amarelo e marrom, são também as mesmas de toda a decoração das salas de estar.