Casa descolada joga com pontos de cores

A mesa de jantar é um luxo puro. Com um acabamento diferenciado bem ao meio da mesa redonda. A luminária bem em cima do detalhe dá ainda mais destaque para a mesa maravilhosa. Na parede ao fundo, nichos de madeira branca para as taças de vinho sempre à mão no caso de um jantar. Essas estantes têm um estilo mais despojado, contrastando com a seriedade da mesa de jantar: assim como desejavam os moradores.