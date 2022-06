Portas de jardim de aço inoxidável fenomenais

Os portões de jardim decorativos são a novidade do mercado para incrementar a área de lazer externa da sua casa com muita sofisticação. As portas de garagem, de entrada de casas ou mesmo as portinholas que dão acesso ao quintal das casas, merecem uma atenção especial realmente. De diferentes modelos e materiais, também têm grande impacto na beleza das fachadas.

Em relação ao material utilizado para a confecção do portão deve ser levada escolhida com cuidado. Afinal, os efeitos do meio ambiente como água, sol ou vento podem interferir na integridade das peças, enferrujando ou trazendo outros tipos de danificação. Assim, uma matéria-prima interessante é o aço inoxidável.

Derivado de uma liga de ferro e crómio, podendo conter outros elementos, esse componente apresenta propriedades físico-químicas superiores aos aços comuns, em principal a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal característica. Portanto, mais durável e funcional, agrega não somente um visual interessante para o espaço como barateia sua manutenção ao mesmo tempo de resistir melhor aos efeitos do tempo.

Confira, então, os exemplos de modelos de portões para jardins que a homify traz nesse livros de ideias. Esses tipos não sedem facilmente à corrosão, deixando a sua casa estilosa sem custar muito ao seu bolso. Com certeza você irá babar nas nossas opções!