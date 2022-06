Casa gigante mega confortável

A cozinha foi pensada como o ponto central da casa. Na nova cozinha, as formas de retas e quadradas modernas aparecem na marcenaria, no balcão principal e na iluminação. Uma cozinha gourmet maravilhosa que atiça o apetite. Milhares de armários organizam bem o ambiente. A enorme porta de vidro com as esquadrias originais em madeira abrem-se para a área externa onde antes havia uma edícula.