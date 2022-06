Qual cor certa para o quarto do seu filho?

Um quarto de criança com cor é um quarto de criança personalidade. As cores embelezam e podem gerar emoções fortes. Principalmente, pelo fato de que cada uma das cores têm um significado particular, tornando cada uma ainda mais única e especial. Para oferecer o ambiente ideal para seu pequeno crescer, descansar e se desenvolver, descubra qual matiz tem mais a ver com a personalidade dele. Isso ajudará na hora de começar ou completar a decoração deste espaço.

O psicólogo J. Bamz têm um estudo que associa a idade às escolhas de cor. Por exemplo, o vermelho está associado ao período entre o 1 e os 10 anos de idade, fase da espontaneidade. o laranja está relacionado com a fase entre os 10 e os 20 anos, que corresponde à idade da imaginação, do entusiasmo e da aventura. Enfim, as cores podem ter um impacto intenso e direto no humor e na rotina do indivíduo que habita aquele ambiente.

A escolha da cor favorita é instintiva e diz muito sobre si mesmo, como a personalidade funciona e como as pessoas ao redor enxergam. A cor favorita do seu filho pode expressar se ele é uma pessoa tímida ou extrovertida, animada ou mais calma. As cores corretas podem fazer com que ele tenha um dia-a-dia melhor e podem fazer com que ele fique mais concentrado aos estudos.

Você sabe os significados das cores? Aqui, você vai ficar por dentro das características das cores para identificar qual tem mais a ver com o seu pequeno. Confira!