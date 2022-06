Quartos para meninos: um para cada brincadeira

O que seu filho quer ser quando crescer? Aproveite as características mais fortes do seu filho e crie um quarto de meninos que valorize os pontos altos de sua personalidade. O que seu filho mais gosta de fazer? Decore o quarto com os objetos preferidos dele. Com certeza ele vai adorar!

Garimpamos algumas ideias para quartos infantis para meninos, pois é muito importante que os meninos se sintam bem em seus quartos. E que o ambiente dê vazão à criatividade deles. Meninos adoram aventuras e o quarto deve criar a possibilidade para seu filho viver cada estória da imaginação fértil dele. O quarto das crianças deve desafiar e instigar a imaginação, em um ambiente que serve tanto para estudos quanto para brincar e descansar.

Em nossos achados tem de tudo: quarto individual para uma criança só, quarto compartilhado para com o irmãozinho, com pouco espaço ou mais espaço. Confira o que mais combina com seu filho!