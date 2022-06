Bege is the new black: 5 quartos dos sonhos!

Já pensou em um quarto clássico com um toque de modernismo? As cabeceiras acolchoadas e no estilo botonê são muito charmosas e possuem várias versões. Essa é uma das nossas favoritas! Para completar o visual chique e elegante, a parede do fundo foi revestida com um papel de parede dourado e a sanca de gesso rebaixado faz parte do conjunto de elementos que enriquece o ambiente, tornando esse um verdadeiro quarto dos sonhos.