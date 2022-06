6 Casas que te levam ao paraíso!

Nós sabemos que o mês e julho é o mês mais frio do ano, onde as atividades mais propícias é aquele cineminha, pizzaria e reuniões entre amigos regado a muito vinho, quentão e claro – fondue! Se você já está com saudades do verão nós selecionamos algumas casas fantásticas que te levam para o paraíso.

Hoje, a homify quer ajudar você a se encher de inspirações a partir dessas imagens que te levam para o paraíso e te inspirar a fugir do frio! Prepara-se e embarque nesse roteiro de inspirações.