Tendências 2016: mega luminárias!

Observando as principais tendências da decoração para sua casa em 2016, direcionamos o olhar para a iluminação das casa. Os abajures e luminárias são os complementos perfeitos para a iluminação e também para decoração dos ambientes. Eles pode servir como um tipo de iluminação direta ou indireta, dando um clima aconchegante e moderno ao ambiente. Lustres presos ao teto, pendentes sobre a mesa da sala de jantar ou posicionados em um local estratégico na sala de estar. As opções são variadas, podendo passear pelos estilos clássico, romântico e moderno e etc… Peças de grandes dimensões, com diversidade de materiais e formas, pendentes transformam em ambientes imponentes e conquistam espaço nos mais variados projetos de decoração.

Quanto maior melhor, seja papel, seja aço, fibra ou madeira, as mega luminárias dão um up sob os móveis. Este são acessórios incríveis que cada vez mais ganham destaque no decoração. Vale investir nesse acessório que é puro charme e estilo para sua casa!

Neste artigo vamos mostrar como este incrível acessório pode decorar diferentes ambientes da casa.