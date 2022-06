5 cozinhas pequenas e modernas

Essa cozinha moderna é extremamente bem equipada apesar do tamanho reduzido. Um detalhe bastante interessante é a continuação da pia de granito preta, ao lado do fogão embutido, fazendo vez de uma bancada, acompanhada de duas banquetas. Além disso, muitos armários e gavetas recheiam as paredes do recinto. O destaque fica para o gabinete com porta em tonalidade de um amarelo gema, super contemporâneo. Os azulejos de adesivo com monograma amarronzado no pedaço de parede acima da pia, seguem a tendência dos espaços hidráulicos com charme e estilo. A finalização fica com o recurso de mini-adega, com nichos verticais acoplados entre os gabinetes.