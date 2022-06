5 garagens de madeira maravilhosas

Um detalhe super importante em qualquer construção acaba por ser a garagem. Seja em casa ou apartamento em prédio, devido as demandas das grandes cidades, um estacionamento para o seu veículo é algo que deve ser levado em conta e estudado na hora de comprar o seu lar. Há, inclusive, famílias que tem mais de um carro, assim necessitando de um espaço grande e organizado para guardar os automóveis.

As construções podem ser com cobertura, tipo uma edícula, ou mesmo um estacionamento de concreto em um edifício com muitas torres. De qualquer das formas, a garagem existe para proteger o seu carro dos fatores como chuva, vento ou mesmo luz solar.

Nesse livro de ideias a homify traz uma seleção com cinco opções de cobertura feita de madeira. Seja de madeira de demolição, ecologicamente corretas, ou mesmo com materiais mais nobres, esse tipo de matéria prima proporciona uma abordagem rústica com a vantagem de beleza e segurança. Confira os modelos que separamos com carinho para você se inspirar na hora de escolher o melhor tipo de garagem para a sua conveniência.