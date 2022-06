8 dicas para realmente organizar sua casa (e mantê-la assim)

Não tem como fugir: para organizar a casa, é preciso arrumá-la e cuidar para que ela se mantenha assim. Portanto, continue com os cuidados diários, como passar a vassoura ou o aspirador de pó, tirar o pó das superfícies, arrumar as camas, dispor as almofadas do sofá da sala, lavar, enxugar e guardar a louça, estender as toalhas do banho e todas aquelas pequenas tarefas que proporcionam limpeza e ordem continuadamente. Não se esqueça, menos ainda, de regar e cuidar das suas plantas e flores e, especialmente, de dar toda a atenção às necessidades dos seus animais de estimação. Quem ama cuida – e isso vale para tudo, gente, casa, planta e bicho.