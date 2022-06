Dicas para incrementar jardins pequenos

Existem inúmeras vantagens de se ter um jardim pequeno. Como a terra é um recurso escasso e muito disputado no mundo urbano e denso em que vivemos, jardins compactos salvam este recurso escasso para outros fins. Você pode querer ampliar a casa ou construir uma piscina. Um jardim compacto exige também menos trabalho físico e tempo e cuidado na sua manutenção, já que o tempo também é escasso e valioso, e também demanda menor consumo de água, um recurso ainda mais valioso do que todos os outros. Portanto, jardins pequenos são mais práticos e podem nos trazer o mesmo prazer e conforto do que um jardim grandioso. Só é necessário saber como tirar proveito da escala reduzida.

Por esta razão apresentamos a seguir algumas dicas para auxiliá-los a cultivar jardins pequenos ou em espaços reduzidos e desfrutar da convivência aprazível e revigorante com a natureza.