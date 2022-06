7 ideias criativas para sacadas pequenas

O item primordial para dar nova vida a sua sacada ou varanda é a otimização do espaço. E, de que forma você pode torná-la mais ampla e, consequentemente, torná-la mais cômoda e agradável? Use a criatividade. Ou inspire-se neste projeto, no qual um assento em madeira, criando a ideia de continuidade com o piso do ambiente, foi criado junto ao guarda-corpo, liberando todo o espaço da sacada como área útil e integrando-a ao living room. Com a solução foi possível incluir até uma poltrona suspensa e um barzinho, que deixam o ambiente mais despojado e jovial.