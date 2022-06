Como ganhar um lugar novo e incrível embaixo da escada

Inovar é sempre necessário. Criar novas possibilidades com objetos e espaços que parecem ser deixados de lado, é fazer com que o lar ganhe muito com as mudanças escolhidas. Existem alguns espaços em nosso lar que, embora não pareça, podem ser aproveitados muito melhor. Se você tem uma casa com dois patamares sabe bem que muita coisa poderia ser feita naquele espacinho abaixo da escada, por menor que ele seja, existem algumas alternativas muito interessantes que podem ser pensadas para que a sua casa ganhe uma nova possibilidade. E para que estas inovações cheguem ao seu lar, reunimos aqui algumas ideias inteligentes e decorativas para deixar o espaço embaixo da escada ainda mais atrativo. Afinal, uma nova biblioteca, jardim de inverno ou local para leitura seriam muito bem vindos para a sua casa.

Quem mora em lares pequenos sabe o quanto faz diferença o fato de acrescentar um espaço em casa. Com a necessidade de reinventar continuamente a decoração, é preciso saber usar a inteligência e as boas referências de trabalhos realizados ao longo do tempo. Cantos ignorados são muitas vezes locais que podem ter um melhor aproveitamento. Os locais deixados vazios embaixo da escada podem ser melhores aproveitados de acordo com a estrutura da própria escadaria. Para escadas vazadas é possível utilizar os espaços adicionais para enfeites decorativos. Instalar prateleiras é outra excelente alternativa para quem dispõe deste local na casa. Vasos, quadros e pequenas poltronas e criados mudos enriquecem esta possibilidade. Use e abuse de cada bom exemplo encontrado e adeque-os ao espaço.

Pensando nisso, separamos para você 8 excelentes ideias para que a sua casa ganhe um espaço novo e incrível, modelado exatamente do jeito que você quiser. Aproveite ao máximo cada sugestão e inspire-se com os excelentes projetos dos nossos profissionais!