6 dicas para escolher uma prateleira para sua casa

Sem sombra de dúvidas, as prateleiras são itens indispensáveis para organização dos ambientes, mas, claro, sempre de forma criativa. Não se preocupe se você se questionar: qual tipo de prateleira se encaixa melhor em minha casa? A prateleira que se encaixa melhor em sua casa é aquela que você mais gosta, além de estar de acordo com o tamanho do seu espaço e com sua objetividade e se ela será útil para o que você deseja.

Para você montar uma prateleira é preciso escolher suportes e trilhos que darão sustentação à prateleira, mas todas as peças, geralmente, são resistentes, então você não precisa se preocupar. Claro, se você comprar uma peça de ótima qualidade, pois é um produto que oferece longa durabilidade. Ah, e dependendo do suporte da sua prateleira, a capacidade de peso suportado chega até 40kg, super resistente, além de versáteis! Você pode deixar sua sala multimídia, com um visual incrível e com uma decoração maravilhosa!

Hoje, a prateleira é uma alternativa para substituir móveis como estantes ou armários, principalmente quando o espaço é reduzido, ou seja, você pode ter uma linda peça moderna; deixar o sua casa totalmente organizada; objetos de decoração no lugar e montá-la de acordo com a sua necessidade. A instalação é fácil, há possibilidade de variadas combinações, além da praticidade. Antes de você escolher sua prateleira e trilho não se esqueça de calcular a medida para não ter problemas com o tamanho do seu espaço. Confira como escolher uma prateleira perfeita para sua casa.