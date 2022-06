Crie sua própria lâmpada ou luminária

Você aprendeu de uma forma simples a criar uma luminária para cada canto da sua casa. Para instalar uma lâmpada, retire com a ajuda do alicate a capa plástica da ponta dos fios e da caixinha de luz instalada no teto do ambiente. Você precisa juntar as duas pontas dos fios da luminária, assim como com as duas pontas dos fios da caixinha que está no teto – torça bem para que fiquem presos um no outro e depois cubra com fita isolante. Depois que você cuidou da parte elétrica e fiação, adicione uma lâmpada e faça o teste da luz, e pronto! Você criou sua própria lâmpada sozinha. Aproveite sua criatividade e deixe sempre seu lar com uma iluminação personalizada.