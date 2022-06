Casa rústica com interior surpreendente

Nesta imagem do living room fica evidente a diferença de nível entre a construção existente, em segundo plano, situada na cota mais elevada, e a nova extensão, em primeiro plano, situada na cota mais baixa. Esta solução aproveitou o declive natural do terreno, evitando assim gastos com o aterro e movimentação de terra desnecessária. Além disto, com a nova edificação situada em uma cota mais baixa, a diferença de nível foi convertida em um segundo pavimento. Portanto, a nova edificação passou a abrigar a nova cozinha, a nova sala de jantar e um novo dormitório, este situado no pavimento superior. Como podemos notar na imagem, as duas edificações formam um único e novo edifício, cuja ligação se dá através de uma escada. Uma ampla abertura interliga a sala de estar com a cozinha e a sala de jantar. Vale ressaltar que o layout da edificação existente ficou intacto.