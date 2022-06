Não é a primeira e nem será a última vez, que exibimos um projeto de chalé de madeira encantador. Cada vez mais as pessoas descobrem as vantagens e os benefícios de viver em uma cabana rústica em meio à natureza. Não há quem resista à simplicidade e ao charme destas construções rústicas, caracterizadas pela estrutura de madeira, telhados inclinados e beirais generosos, que remetem ao clima do campo e a um passado romântico e bucólico.

Os chalés tradicionais eram cabanas rústicas, feitas de madeira, com telhados de forte caimento e beirais largos, situados nos Alpes suíços. Com o passar do tempo, este tipo de construção expandiu-se para outras regiões, em todas as partes do mundo, e passou a servir não apenas de abrigo sazonal, mas também como refúgio de férias e até como lar permanente, adaptando-se às novas inovações e aos novos estilos de vida.

Homify apresenta hoje um chalé de madeira espetacular e contemporâneo, mas com uma aparência rústica e tradicional apaixonante. Além da localização privilegiada, em meio a um bosque de vegetação exuberante, a residência se destaca pela sua beleza material e seu estilo escandinavo. O chalé foi construído com toras de madeira, cujos troncos de pinus foram tratados e transformados em peças homogêneas em aparência e tamanho. O projeto, localizado na Alemanha, é de autoria do estúdio Woody-Holzhaus Kontio.

Curioso para desvendar todos os encantos e belezas deste chalé de madeira sensacional? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste chalé magnífico, feito de troncos de pinus convertidos em toras, com um estilo escandinavo irresistível e ambientes aconchegantes e encantadores.