O charme e elegância de uma casa inglesa

Na parte superior do terreno encontramos o jardim de estilo inglês, como não poderia ser diferente. Além de proporcionar vistas agradáveis, o jardim é também palco de momentos de lazer e descontração. O jardim foi desenhado com uma praça, com a área de descanso, a área de recreação, no centro do gramado, a área arborizada, ao redor do gramado, e a área de lazer, com uma cama elástica para as crianças se deliciarem.

