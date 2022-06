Uma casa de pedras fascinante

A cozinha está situada na extremidade do living room e possui armários e bancadas feitas de madeira, que combinam com o piso e com as tesouras da cobertura, realçando o estilo rústico do ambiente e contrastando com as linhas retas e sóbrias do mobiliário. As prateleiras e a estante com nichos abertos exibem objetos e utensílios que servem como artigos decorativos, incrementando a decoração do ambiente.