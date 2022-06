Casa cheia de cores e vida

Após 30 anos e com a chegada dos genros, o casal de proprietários decidiu reformar sua casa de praia de modo a acomodar de forma alegre, funcional e mais aconchegante toda a família. O projeto de reforma transformou a pequena residência em um amplo refúgio de férias, ideal para o descanso e a convivência familiar. Além da ampliação, com a construção de mais dormitórios, as áreas externas e o interior da residência passaram por uma profunda repaginação. As fachadas ganharam novas cores, com destaque para as paredes azuis e venezianas amarelas, e a área externa ao redor da edificação ganhou um deck de madeira e vasos, que foram pintados de tinta acrílica fosca na cor rosa. E, a varanda foi convertida em espaço longe.