Dicas úteis para trazer um ar mais fresco para a sua cozinha!

Plantas e flores na cozinha, ajudam a transmitir uma atmosfera mais refrescante e natural. Por isso, invista em criar um pequeno jardim de hortaliças, ou apenas exponha na bancada da sua cozinha, vasos de plantas com as ervas e temperos, não existe nada mais gostoso, do que cozinhar com alimentos frescos cultivados por você mesmo. Esta magnifica cozinha é um projeto de Romero Duarte&Arquitetos.