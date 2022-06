Como ter uma adega em sua casa

Estantes de nichos são perfeitas para vinhos. De preferência as estantes com nichos individuais. Essas estantes mantém as melhores características do vinho. O armazenamento ideal dos vinhos é em um local escuro, protegido de luz direta. Por isso, os nichos são ótimos, já que protegem as garrafas da luz e criam um ambiente escuro em volta de cada garrafa. Em uma estante de vinhos especial para isso, eles também permanecem na posição horizontal e sem movimento. Assim, a rolha está sempre molhada, em contato com o vinho.