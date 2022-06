Deixe a casa mais segura para as crianças

O terceiro lugar no ranking de cômodos da casa mais perigosos para crianças é, como se pode imaginar, o banheiro. Todos os produtos de limpeza, artigos de higiene e cosméticos devem ser trancados em armários para evitar que os pequenos venham a ingeri-los. Se você gosta de velas decorativas, também as mantenha fora do alcance das crianças pelo mesmo motivo: elas podem comê-las ou, se estiverem acesas, se queimar na chama. As crianças pequenas têm a cabeça mais pesada proporcionalmente que o corpo, o que as torna susceptíveis a se afogar no vaso sanitário, caso se debrucem nele e não consigam voltar a ficar de pé. Portanto, coloque uma trava no vaso sanitário para evitar esse risco. Na banheira, nunca deixe o bebê ou a criança pequena sem supervisão, pois até os quatro anos eles não têm o impulso de tirar a cabeça para fora da água caso se desequilibrem e afundem na água. Por isso mesmo, não encha a banheira de água mais do que a altura das perninhas da criança e coloque tapetes antiderrapante no fundo dela (ou no box do chuveiro) para evitar as quedas. Pelo mesmo motivo, use tapetes antiderrapantes e não os de tecido no chão do banheiro. Esvazie a banheira imediatamente após o banho do pequeno, a fim de evitar que ele retorne e sofra algum acidente. E coloque um protetor de borracha ou uma toalha enrolada na torneira da banheira para evitar que a criança bata a cabeça nela. Também mantenha o secador de cabelo sempre guardado fora do alcance das crianças para evitar choques, queimaduras e outros desastres. Quando o banheiro não estiver sendo usado, mantenha-o trancado à chave. Mas lembre-se de retirar a chave de dentro do banheiro para que o pequeno não se tranque no interior.