Como deixar a casa mais relaxante

Quantas vezes você já conseguiu relaxar hoje? Em meio a toda a correria da rotina, quantas vezes você tem conseguido tirar um tempo para si mesmo e relaxar? Sabemos o quanto esta pausa é difícil, principalmente para quem precisa se dividir entre as tarefas do lar, do trabalho, dos filhos e até mesmo dos animais de estimação. Quando ligamos essa necessidade de descanso no ambiente do nosso próprio lar, bem, essa possibilidade parece ainda mais difícil ao longo da semana. Dicas para relaxar são sempre bem vindas e criar pontos no lar para que este descanso seja completo é sempre muito importante. Afinal, sua casa deve ser sempre o seu refúgio, o melhor lugar do mundo.

Existem muitas formas de alcançar um descanso pleno por meio de técnicas naturais. Saber controlar a respiração, por exemplo, é uma das formas mais rápidas e práticas de fazer a circulação sanguínea trafegar melhor sobre o corpo, reforçando a sensação de descanso do corpo por completo. Uma destas técnicas, é inspirar lentamente contando até 10, segurar o ar nos pulmões contando até 5 e soltar respiração contando até 10 novamente. Outras técnicas de relaxamento, como a automassagem e a meditação – esta última, cientificamente comprovada como um potente exercício de relaxamento para o corpo e cérebro.

No entanto, como no homify encontramos as melhores composições decorativas do mundo, separamos especialmente para você, 8 ideias de como você pode deixar a sua casa ainda mais relaxante a partir de elementos e cômodos especialmente preparados para acomodar o seu descanso instantâneo ou o relaxamento completo quando o seu tempo é o suficiente para isto.

Por isso, hoje convidamos você a vir conosco para aproveitar cada uma das dicas decorativas nos diferentes espaços da casa, cada um, claro, adaptando-se às possibilidades de espaço que o seu lar oferece. Estar atento às composições decorativas é o que fará diferença para você ter um descanso perfeito no seu lar. Venha conosco, caminhe por algumas ideias incríveis e aproveite muito cada dica especialmente separada para você se inspirar.