Dicas: o que você precisa saber ao comprar uma nova geladeira!

Freezer e congelador têm capacidades de refrigeração bem diferentes, e isso causa um impacto relevante na hora de conservar alimentos de forma saudável e sem desperdícios.

O congelador atinge uma temperatura média de -6º C, o que impede a conservação ideal de alguns alimentos por muito tempo. Para tanto, o freezer é capaz de atingir temperaturas de -20°C. Ou seja: o freezer é sempre bem mais frio que o congelador, preservando a qualidade do alimento congelado.

Os modelos simples de 1 porta, possui somente um congelador na parte interna e não armazenam e nem congelam tão bem os alimentos. Os modelos de geladeira side by side ou French Door, contam com um freezer espaçoso ou até um freezer isolado. Esta opção é uma ótima saída para quem gosta ou precisa armazenar bastante alimento. As geladeiras duplex já oferecem boa capacidade de armazenamento no freezer, o que as tornam uma escolha válida e até mais acessível, atendendo bem quem mora sozinho ou para casas com até 4 pessoas. Porém não armazenam uma grande quantidade de alimento como as geladeiras maiores.