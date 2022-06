Antes & Depois: fábrica detonada vira casa super moderna

No total, a casa possui cerca de 260 metros quadrados, o que foi bem valorizado no novo projeto arquitetônico. A cozinha foi reintegrada ao ambiente aberto de loft da sala de estar. As vigas de madeira no teto foram mantidas, dando uma unidade geral à casa, já que na área íntima as vigas de sustentação também foram mantidas. Palmas para o piso de azulejo hidráulico com estampa geométrica da cozinha: um ar extremamente contemporâneo e que combina bem com o ar rústico das madeiras do teto.