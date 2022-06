Decorando interiores com plantas!

Os jardins de inverno são ótimos para criar um clima aconchegante em sua casa. Não é à toa que tem esse nome: jardins de inverno. Essa época do ano é quando queremos ficar mais tempo em casa, no quentinho do apartamento. No entanto, chega um momento em que não aguentamos mais ficar dentro de casa, fechados entre quatro paredes. Principalmente em grandes cidades, morando em apartamentos. Daí a ideia de ter jardins de inverno.

Não perca a seleção homify dos jardins de inverno mais bonitos e geniais e comece a planejar o jardim de inverno da sua casa. Aconchegue-se mais e aprenda como ter um desses na sua casa.