Spa em casa para todos os bolsos

A parede de pedregulho com argamassa, como nesse banheiro do escritório Angela Meza Arquitetura & Interiores é outro detalhe que traz relaxamento e te remete à natureza. Dois chuveiros é outra estratégia boa. E ainda permite tomar banho com seu amor nos dias frios, em que você não quer dividir a sua ducha. Outras opções do mercado são as duchas com jatos de água na altura média e em toda a extensão do corpo.