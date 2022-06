8 sofás em L que farão a sua cabeça

Essencial para a área social da casa, o estofado normalmente é o ícone de uma sala de estar ou entretenimento. Afinal, é no sofá que relaxamos para aproveitar os momentos de lazer, seja para assistir TV numa sessão pipoca ou passar tempo com a família.

Acertar no modelo dessa peça de mobiliário evita problemas como ambiente cansativo ou da impressão de um cômodo menor. Além disso, esse item de decoração deve preservar a sua funcionalidade, proporcionar aconchego e acomodação, num tamanho proporcional ao espaço harmonizando com os outros elementos do seu décor. Ufa! Parece complicado. Entretanto, tomando cuidado com os tecidos, o material, a dimensão, o volume e o layout do artigo, fica mais difícil errar na escolha.

Dentre as diferentes amostras disponíveis no mercado, vale ressaltar os no estilo em L. Elegantes, modernos e confortáveis, o design desse padrão varia no tamanho mas mantem o mesmo formato. Confira, então, a nossa seleção com oito exemplares dessa modalidade. Com esse livro de ideias que a homify preparou especialmente para você será impossível não se apaixonar pelo sofá em L e colocar na cabeça que deve adquirir um desses para incrementar o cenário do seu lar.