7 ideias de presente para fazer seu colega incrivelmente feliz

Dezembro de 2015 acabou, mas é um mês famoso pelo amigo secreto, principalmente, das festas de fim de ano das empresas. Mas não custa nada adiantar as ideias para dezembro de 2016, vamos lá! E tem sempre aquela velha questão: que tipo de presentes devo comprar para o meu colega de trabalho? Na hora dá aquele frio na barriga quando temos que escolher um presente e deixar o nosso colega de trabalho incrivelmente feliz ou até para o chefe. Afinal, pode ser difícil manter o equilíbrio com essa mistura de vida profissional com descontração festiva, mas lembre-se sempre durante as comemorações: mais é menos!

Você alguma vez deve ter sentindo dificuldade em ter que escolher o presente do seu amigo secreto, pois não é uma tarefa simples, mas procure definir o perfil do seu colega da empresa, assim não tem como errar. Geralmente, presentear qualquer pessoa é um pouco complicado, você precisa pesquisar e observar seu colega, por exemplo, os gostos, número do sapato, marca preferida do perfume ou roupa, se gosta de receber chocolate, são informações importantes para traçar o perfil e fazer uma compra com segurança.

Se não tiver uma lista com o que a pessoa deseja ganhar, ou um limite de valor, na dúvida escolha livros, porta-retratos, canetas, agendas e artigos personalizados que são sempre ótimas opções para quem trabalha em escritório.. Afinal, o objetivo de toda brincadeira de final de ano é aproximar as pessoas, confraternizar, mas mantenha sempre a elegância, mesmo em momentos de diversão – depois da festa tudo volta ao normal! Se você tem liberdade para comprar o presente, claro, sem se preocupar com o valor, então confira as ideias que vai deixar você inspirado e fazer o seu colega do trabalho muito feliz. Ah, se você tem aproximação com seu colega, não precisa esperar até dezembro para dar um presente para ele ou ela, aproveite a data de aniversário ou outra data especial. Celebre a amizade!